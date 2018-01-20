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| | Батрутдинов слил песню "Одна ночь" Ольги Бузовой

Батрутдинов слил песню "Одна ночь" Ольги Бузовой

Сегодня, 09:08
Тимур Батрутдинов слил песню "Одна ночь" Ольги Бузовой. Он выставил небольшой ролик в Instagram, в котором интернет-пользователи смогли услышать пару строк из припева.

Батрутдинов слил песню "Одна ночь" Ольги Бузовой

 

По словам Батрутдинова, он выставил это, потому что обещал самой Ольге Бузовой. Также юморист в посте поздравил певицу, назвав её «уникальной женщиной», у которой много противоположных качеств, но все они хорошие. Батрутдинов отметил, что гордится Ольгой Бузовой и пообещал её всегда поддерживать, в шутку отметив, что его персонаж в ComedyClub, депутат Егор Батрудов, объявил 20 января национальным праздником именно из-за певицы.

Интернет-пользователи удивились, что юморист сделал такое для исполнительницы. Многие из них тут же начали желать счастья Ольге Бузовой и Тимуру Батрутдинову, а некоторые отметили, что наоборот этот пост доказывает – между данными селебрити только дружба. Выставленные строчки из песни подписчики назвали характерными для стиля певицы. Стоит отметить, что она сама обещала выставить композицию именно 20 января, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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