Внучка Стриженова подаёт иск в суд на правозащитника Павла Пятницкого

Александра Стриженова, известная благодаря своему знаменитому дедушке, решила пойти дальше. После петиции в пользу тюремного заключения для Сергея Семёнова Александра подаёт иск против Павла Пятницкого.

Как известно из телепередач, правозащитник Павел Пятницкий активно выступает за невиновность «насильника» Шурыгиной. Тогда как его главным оппонентом стала звездная внучка, которая буквально не давала никому говорить на эфирах. Теперь же беременная Александра в своём блоге заявляет, что внезапно ей становится очень плохо и она ложится на сохранение. В качестве первопричины своего самочувствие женщина определила самого Пятницкого. Якобы он провоцировал её на эмоции, чем довёл до больничной койки.

Чубарова Елизавета

Сам Павел Пятницкий ответил на заявление так:Поклонники поддержали его, сказав, что Александра в поисках славы только использует беременность, не заботясь о детях.