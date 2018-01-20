Внучка Стриженова подаёт иск в суд на правозащитника Павла Пятницкого

Как известно из телепередач, правозащитник Павел Пятницкий активно выступает за невиновность «насильника» Шурыгиной. Тогда как его главным оппонентом стала звездная внучка, которая буквально не давала никому говорить на эфирах. Теперь же беременная Александра в своём блоге заявляет, что внезапно ей становится очень плохо и она ложится на сохранение. В качестве первопричины своего самочувствие женщина определила самого Пятницкого. Якобы он провоцировал её на эмоции, чем довёл до больничной койки.
Сам Павел Пятницкий ответил на заявление так: «Ну, что могу сказать - попутного ветра в спину. Встретимся в суде…На сохранение она ложится.... Меньше орать надо было, как резаной. Силком никто на эфир не тянул...Даже как-то стало её жаль. Ничтожная жизнь. Ничтожные ценности. Кроме украденной фамилии - ничего нет у человека.» Поклонники поддержали его, сказав, что Александра в поисках славы только использует беременность, не заботясь о детях.