Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

Сюжеты :

В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу
| | Алена Водонаева без макияжа выступила против фотошопа

Алена Водонаева без макияжа выступила против фотошопа

Сегодня, 09:03
Алена Водонаева, которая участвовала в проекте «Дом -2», заявила о том, что она никогда не пользовалась услугами пластических хирургов, и гордится своей естественной природной красотой.

Алена Водонаева без макияжа выступила против фотошопа

 

Знаменитая ведущая Алена Водонаева выступила против изменения своей естественной красоты и выложила свои фотографии без макияжа. Она призывает всех женщин не портить свою внешность, ведь пластическая хирургия не приводит ни к чему хорошему, а в мире есть множество других способов улучшить свою красоту. Например, массаж, разные бьюти-процедуры, косметика и еще много всего которое является безопасным для организма женщины. Алена призвала всех своих подписчиц не стесняться, а гордится своей природной красотой.

Отметим, что многие поддержали Алену Водонаеву в ее акции протеста, и теперь социальную сеть заполняют снимки девушек с естественной красотой без макияжа и фотошопа.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Алена Водонаева опубликовала видео без макияжа
Алена Водонаева опубликовала видео без макияжа

Алена Водонаева ведет активную социальную жизнь и публикует практически каждый свой шаг. Не так давно модель разместила видео, на котором она совсем без

Алена Водонаева хочет уменьшить свою грудь
Алена Водонаева хочет уменьшить свою грудь

Алена Водонаева планирует уменьшить свою грудь. Для этого она в скором времени воспользуется услугами пластических хирургов.

Светлана Лобода шокировала поклонников своей естественной красотой
Светлана Лобода шокировала поклонников своей естественной красотой

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода настолько уверенна в своей естественной красоте, что выложила в сеть свое фото, на котором звезда без макияжа, чем

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости