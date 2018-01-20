Алена Водонаева без макияжа выступила против фотошопа

Алена Водонаева, которая участвовала в проекте «Дом -2», заявила о том, что она никогда не пользовалась услугами пластических хирургов, и гордится своей естественной природной красотой.

Пелагея Лебединская

Знаменитая ведущая Алена Водонаева выступила против изменения своей естественной красоты и выложила свои фотографии без макияжа. Она призывает всех женщин не портить свою внешность, ведь пластическая хирургия не приводит ни к чему хорошему, а в мире есть множество других способов улучшить свою красоту. Например, массаж, разные бьюти-процедуры, косметика и еще много всего которое является безопасным для организма женщины. Алена призвала всех своих подписчиц не стесняться, а гордится своей природной красотой.Отметим, что многие поддержали Алену Водонаеву в ее акции протеста, и теперь социальную сеть заполняют снимки девушек с естественной красотой без макияжа и фотошопа.