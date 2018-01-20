Ольга Бузова опубликовала 10-тысячную запись в Instagram

Поклонники поздравили с таким событием Ольгу Бузову, ведь в её 32-летие в Instagram была опубликована и юбилейная запись. Некоторые считают, что это произошло специально, чтобы привлечь к себе ещё больше внимания. Дело в том, что уже скоро на страницу певицы подпишется 12-миллионный пользователь Instagram.
Аккаунт Бузовой уже самый популярный в России, а стоимость рекламы измеряется десятками тысяч. Кроме того, всего за 10 000 публикаций певица смогла превзойти всех своих коллег из Голливуда. На каждой фотографии уже более 200 тысяч «лайков», что в переводе на рекламную запись составит порядка 50 тысяч рублей за пост.