Фанаты Ирины Аллегровой флешмобом поздравили кумира с Днём рождения

Императрица российского шоу-бизнеса Ирина Аллегрова на свой 66-й День рождения получила грандиозный подарок от поклонников.

Чубарова Елизавета

20 января Ирина Александровна (как называют певицу преданные фаны) отмечает 66-летие. По этому случаю поклонники провели флешмоб, чтобы поздравить Аллегрову с этим светлым днём. Несколько десятков человек сфотографировались с табличкой «Я люблю ИА» и поздравительным текстом. Потом полученные снимки сложили в коллаж.Журналисты «ВладТайм» рассказали, что поздравление появилось на фан-странице певицы в Instagram. Подписчики сопроводили запись тёплыми словами о кумире и даже «открытку» выложили в Сеть ровно в полночь по московскому времени. Отметим, что такой вид поздравления довольно популярен среди фанатов.