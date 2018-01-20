Фанаты Ирины Аллегровой флешмобом поздравили кумира с Днём рождения

20 января Ирина Александровна (как называют певицу преданные фаны) отмечает 66-летие. По этому случаю поклонники провели флешмоб, чтобы поздравить Аллегрову с этим светлым днём. Несколько десятков человек сфотографировались с табличкой «Я люблю ИА» и поздравительным текстом. Потом полученные снимки сложили в коллаж.
Журналисты «ВладТайм» рассказали, что поздравление появилось на фан-странице певицы в Instagram. Подписчики сопроводили запись тёплыми словами о кумире и даже «открытку» выложили в Сеть ровно в полночь по московскому времени. Отметим, что такой вид поздравления довольно популярен среди фанатов.