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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Фанаты Ирины Аллегровой флешмобом поздравили кумира с Днём рождения

Фанаты Ирины Аллегровой флешмобом поздравили кумира с Днём рождения

Сегодня, 08:48
Императрица российского шоу-бизнеса Ирина Аллегрова на свой 66-й День рождения получила грандиозный подарок от поклонников.

Фанаты Ирины Аллегровой флешмобом поздравили кумира с Днём рождения

 

20 января Ирина Александровна (как называют певицу преданные фаны) отмечает 66-летие. По этому случаю поклонники провели флешмоб, чтобы поздравить Аллегрову с этим светлым днём. Несколько десятков человек сфотографировались с табличкой «Я люблю ИА» и поздравительным текстом. Потом полученные снимки сложили в коллаж.

Журналисты «ВладТайм» рассказали, что поздравление появилось на фан-странице певицы в Instagram. Подписчики сопроводили запись тёплыми словами о кумире и даже «открытку» выложили в Сеть ровно в полночь по московскому времени. Отметим, что такой вид поздравления довольно популярен среди фанатов.
Чубарова Елизавета
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