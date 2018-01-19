Полуголая или «г… не тонет»: Собчак окунулась в прорубь на 40-градусном морозе

Ксения Собчак представила на суд общественности снимок на своей странице в социальной сети, на котором она окунулась в прорубь. «Я сделала этр! Первый раз в жизни! Спасибо Томск за -40 градусов!!!!! Деревня Корнилово, речка, Ушайка», - подписала свой пост политик. На снимке она предстала в купальнике, за руки ее держат два мужчины.

Дыль Лилия

Многие восхитились столь смелым поступком кандидата в президента, но всё же женщины. «Ксения, черт побери, вы замечательная. Я рада, что вы нашли в себе силы дерзнуть начать политическую карьеру в РФ», «Отважно! Я бы не решилась!», «Круто!!! Женщина со стержнем!!!», - написали приверженцы Собчак. Но нашлись и те, кто активно начал критиковать кандидата в президенты: «Смело!!! Может, все бесы изыдут из этой..?», «Да, д… (примечание редактора) действительно не тонет...», «Девушка, у вас с головой все хорошо?».Многие провели параллель между поступком главы государства Владимира Путина, который нырнул в прорубь на Селигере и «шоу от Собчак». Однако, по мнению пользователей сети, кандидат на пост главы Кремля не идет в сравнение с действующим лидером.Ранее «миссис президент России», как назвали Ксению Собчак, опубликовала у себя на странице в социальной сети пост с цитатой Л. Кэррол. «Ни в коем случае не представляй себе, что ты можешь быть или представляться другим иным, чем как тебе представляется, ты являешься или можешь являться по их представлению, дабы в ином случае не стать или не представиться другим таким, каким ты ни в коем случае не желал бы ни являться, ни представляться», - написала политик. Не все приняли буквально послание кандидата в президенты, именно потому не обошлось без критики. «Собчак, ты что-то», «Ты блондинка? Еще один анекдот родился!», «А чего это Ксения Собчак не окунулась в проруби нынче? Хайпонула бы во здравие», - написали антифанаты политика.Кения Собчак остается одной из самых обсуждаемых персон в современном политикуме, да и сама знаменитость не прочь привлечь к себе внимание яркими постами. «У нас все получится», - написала Ксения Собчак своим подписчикам в сети.