Кристина Асмус показала подросшую дочь

Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус показала 3-летнюю дочь Анастасию. Изображение доступно в Instagram.

Никита Готский

Звезда продемонстрировала поклонникам свою подросшую дочь Анастасию. На фотографии звезды российского кино видно, как ее муж, шоумэн Comedy Club Гарик "Бульдог" Харламов обнимает родного ребенка. Данная публикация пришлась по душе многим подписчикам, которые принялись восторгаться трогательностью изображения.Описывая пост, Асмус сообщает, что в настоящее время вместе с мужем и дочерью отдыхает в столице Германии Берлине. Именно этот город семья выбрала для отпуска после новогодних торжеств. Снимок Кристина сделала в одном из местных торговых комплексов. За небольшое время после публикации фотография собрала огромную численность позитивных комментариев от фолловеров и лайков.По мнению фанатов Асмус, фото вышло очень милым. Другие принялись писать, что однажды в Москве они повстречали Харламова, но тот пытался скрыть от людей свое лицо. В Европе он чувствует себя более уверенно.