За Бузовой следят инопланетяне в Таиланде

На фотографии Ольги Бузовой поклонники увидели НЛО. За ведущей следят инопланетные цивилизации.

Никита Готский

Ранее отечественная знаменитость обнародовала новую фотографию в соцсети Instagram. Она сделана на курорте в Таиланде, в Пхукете, где звезда отдыхает в настоящее время. По словам Бузовой, она сделала себе и подругам подарок в SPA, после чего они ощутили себя, как утверждает ведущая, Клеопатрами. В вечернее время девушек ожидал барбекю в коттедже на закате. Ольга заявляет фолловерам, что обожает собственную жизнь.Поклонники певицы и ведущей, приглядевшись в изображение, заметили в нем непонятный объект, напоминающий НЛО. Другие пишут в комментариях, что на фото находится летающая тарелка. Сам автор поста никаким образом данные предположения не прокомментировала.Осенью прошедшего года юзеры нашли новое доказательство того, что основатель Facebook Марк Цукерберг является рептилоидом. Сторонники теории считают, что его манера питания не схожа с людской.