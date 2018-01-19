Полина Гагарина похвасталась своей комнатой

Знаменитая российская исполнительница Полина Гагарина не смогла отдохнуть во время праздников, поэтому она решила сейчас воспользоваться упущенным временем. Перед своим отпуском она опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию своей комнаты во время сборов.

Перед тем как отправиться в теплые края Полина Гагарина просила совета у своих поклонников по поводу отдыха вместе с детьми и по поводу вещей. После этого она написала, что у нее сдают нервы и рассказала, что твориться у нее дома. Сначала она пошутила по поводу того, что бегает по дому сломя голову, а после спросила, существует ли организация, которая собирает чемоданы. Также она посочувствовала матерям, у которых есть двое детей, а также сказала, что им нужно поставить памятник.Подписчики незамедлительно стали писать комментарии, в которых сочувствовали Гагариной, а также дали несколько советов, как они сами собирают чемоданы. Также фанаты написали, что неоднократно сталкивались с такой ситуацией. Немного понервничав, исполнительница собралась, и у нее все получилось как надо. Сейчас она уже отдыхает на Бали.