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| | В зад Шуры было зашито секретное средство от алкоголизма

В зад Шуры было зашито секретное средство от алкоголизма

Вчера, 22:45
Эпатажный певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, сообщил про секретное средство, благодаря которому он поборол алкогольную зависимость. По словам звезды, именно «ампула в попе» помогает ему воздерживаться от спиртного.

В зад Шуры было зашито секретное средство от алкоголизма

 

Эпатажный российский исполнитель, известный под псевдонимом Шура (настоящее имя – Александр Медведев), поделился интимными подробностями своей личной жизни. Певец рассказал каким образом ему удалось отказаться от спиртного.

Шура заявил, что уже в течение четырех месяцев в его попу вшита «замечательная ампула», благодаря которой он совсем не может пить. Знаменитость заставили прибегнуть к подобному способу его коллеги.

Не так давно исполнитель попал в поле зрения СМИ из-за новости про его онкологическую болезнь, обнаруженную достаточно поздно. После удаления одного яичка, Шура решительно заявил, что собирается пройти этот этап своей жизни и жить дальше. На четвертый день после реабилитации, знаменитостью было опубликовано видео, в котором он фактически заново учился ходить после операции.
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