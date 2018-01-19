В зад Шуры было зашито секретное средство от алкоголизма

Эпатажный певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, сообщил про секретное средство, благодаря которому он поборол алкогольную зависимость. По словам звезды, именно «ампула в попе» помогает ему воздерживаться от спиртного.

Эпатажный российский исполнитель, известный под псевдонимом Шура (настоящее имя – Александр Медведев), поделился интимными подробностями своей личной жизни. Певец рассказал каким образом ему удалось отказаться от спиртного.Шура заявил, что уже в течение четырех месяцев в его попу вшита «замечательная ампула», благодаря которой он совсем не может пить. Знаменитость заставили прибегнуть к подобному способу его коллеги.Не так давно исполнитель попал в поле зрения СМИ из-за новости про его онкологическую болезнь, обнаруженную достаточно поздно. После удаления одного яичка, Шура решительно заявил, что собирается пройти этот этап своей жизни и жить дальше. На четвертый день после реабилитации, знаменитостью было опубликовано видео, в котором он фактически заново учился ходить после операции.