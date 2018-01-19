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| | Бузова призналась, какой у нее размер груди

Бузова призналась, какой у нее размер груди

Вчера, 22:21
Последнее время не только в интернете, но и в повседневной жизни больше всех остальных знаменитостей обсуждают ведущую и исполнительницу Ольгу Бузову. Недавно в своем аккаунте в Instagram девушка сделала откровенное признание.

Бузова призналась, какой у нее размер груди

 

Отметим, что помимо большого количества поклонником у Ольги Бузовой есть и недоброжелатели. Они постоянно критикуют и высмеивают знаменитость. Так, накануне они снова жестоко высмеяли Бузову и заявили, что это невообразимо не знать собственного тела и размеров. Во время переписки с одной из подписчиц, которая восхищалась телом и формами певицы, исполнительница сказала, что у нее второй размер груди.

Большинство поклонников не поверили ее словам, так как на всех фотография с отдыха видно, что грудь Ольги даже не дотягивает до первого размера. На все критические комментарии Бузова не реагирует, только сообщает фанатам, что у нее все отлично не только в жизни, но и с женскими прелестями.
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