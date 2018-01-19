Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Наталья Штурм шокировала фанатов новой внешностью

Наталья Штурм шокировала фанатов новой внешностью

Вчера, 22:17
Наталья Штурм изменила свой имидж, покрасив волосы в фиолетовый цвет. Снимки новой внешности она опубликовала в Instagram.

Наталья Штурм шокировала фанатов новой внешностью

 

Знаменитость в последнее время все больше проявляет к себе внимание благодаря откровенным фотографиям. Он с удовольствием публикует пикантные изображения в Интернете, не стесняясь демонстрировать собственное тело. В этот раз фолловеры удивились, что новый пост Шторм совсем другого характера. "Почему не голая?", удивился один из фанатов. Другие высказались несколько иначе, похвалив внешний вид Натальи, написав ряд приятных слов в ее адрес.

Наталья Штурм стала известной благодаря песне "Школьный роман". Последний ее диск вышел в 2002 году, в данное время сольная карьера певицы сошла на второй план. Она является автором нескольких книг, в частности, "Солнце в скобках" и другие.
Никита Готский
Новости по теме
Наталья Штурм опубликовала «голое» фото из примерочной
Наталья Штурм опубликовала «голое» фото из примерочной

Скандальная 51-летняя певица Наталья Штурм продолжает удивлять своих фанатов. На этот раз знаменитость разместила на своей странице в соцсети Instagram фото из

Наталья Штурм шокировала поклонников новым цветом волос
Наталья Штурм шокировала поклонников новым цветом волос

Одна из самых эпатажных звезд российского шоу-бизнеса, певица Наталья Штурм покрасилась в рыжий цвет. Женщина призналась, что прическу она обновила специально

Наталья Штурм шокировала фанатов «голыми» фотографиями
Наталья Штурм шокировала фанатов «голыми» фотографиями

Певица Наталья Штурм, которая покорила эстраду уже много лет назад, шокировала своих фанатов «голыми» фотографиями. Уже зрелая 51-летняя артистка опубликовала

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости