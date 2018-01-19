Наталья Штурм шокировала фанатов новой внешностью

Наталья Штурм изменила свой имидж, покрасив волосы в фиолетовый цвет. Снимки новой внешности она опубликовала в Instagram.

Никита Готский

Знаменитость в последнее время все больше проявляет к себе внимание благодаря откровенным фотографиям. Он с удовольствием публикует пикантные изображения в Интернете, не стесняясь демонстрировать собственное тело. В этот раз фолловеры удивились, что новый пост Шторм совсем другого характера. "Почему не голая?", удивился один из фанатов. Другие высказались несколько иначе, похвалив внешний вид Натальи, написав ряд приятных слов в ее адрес.Наталья Штурм стала известной благодаря песне "Школьный роман". Последний ее диск вышел в 2002 году, в данное время сольная карьера певицы сошла на второй план. Она является автором нескольких книг, в частности, "Солнце в скобках" и другие.