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| | Сестра Жанны Фриске записала первую. песню после паузы

Сестра Жанны Фриске записала первую. песню после паузы

Вчера, 21:47
Сестра покойной певицы Жанны Фриске возвращается на поп-сцену. Наталья намерена повторить успех родственницы.

Сестра Жанны Фриске записала первую. песню после паузы

 

Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсети Instagram. Вместе с Александром Поповым она записала песню "Две планеты". Как и ее сестра, в свое время Наталья являлась вокалисткой "Блестящих". Продолжительные гастроли утомили девушку, и она приняла решение покинуть коллектив. В настоящее время она трудится косметологом в Москве, а вокалом занимается в качестве обычного увлечения.

 
Экс-солист "Турбомода" Алекскндр Попов опубликовал ролик записи песни с Фриске-младшей в соцсети. Он просит своих подписчиков поделится этой новостью с другими фанатам поп-музыки. В комментариях фоловеры хвалят девушку и справедливо отмечают, что она имеет все шансы повторить эстрадный успех сестры Жанны.

Фриске-старшая начинала свою творческую карьеру в группе "Блестящие", но в 2003 году решил выступать сольно. Летом 2015 года она умерла от рака. От брака с Дмитрием Шепелевым у нее остался сын Платон.
Никита Готский
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