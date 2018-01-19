Сестра Жанны Фриске записала первую. песню после паузы

Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсети Instagram. Вместе с Александром Поповым она записала песню "Две планеты". Как и ее сестра, в свое время Наталья являлась вокалисткой "Блестящих". Продолжительные гастроли утомили девушку, и она приняла решение покинуть коллектив. В настоящее время она трудится косметологом в Москве, а вокалом занимается в качестве обычного увлечения.
Фриске-старшая начинала свою творческую карьеру в группе "Блестящие", но в 2003 году решил выступать сольно. Летом 2015 года она умерла от рака. От брака с Дмитрием Шепелевым у нее остался сын Платон.