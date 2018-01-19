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| | Обложка "Playboy" и полная обнажёнка: Кардашьян после родов шокировала фанатов откровенными фото

Обложка "Playboy" и полная обнажёнка: Кардашьян после родов шокировала фанатов откровенными фото

Вчера, 21:15

Популярная американская звезда различных телепрограмм, актриса и фотомодель Кимберли Кардашьян 15 января этого года стала в третий раз мамой. Однако в этот раз актриса сама малыша не смогла выносить из-за серьёзных проблем со здоровьем, поэтому прибегла к услугам суррогатной матери. Ей нелегко было смириться с тем, что дочь появилась на свет при помощи чужого человека, тем не менее любовь к родному человечку не стала меньше от этой незначительной детали. Отметим, что отцом деток приходится американский хип-хоп исполнитель, рэпер Канье Омари Уэст, с которым Кардашьян сочеталась браком в 2014 году.

 

 

Впрочем, и своим традициям фотомодель не изменила. Как и прежде, после рождения очередного чада Кимберли провела эротическую фотосессию. Хотя прошлые откровенные кадры были для неё неким самоутверждением в собственной красоте, так как период беременности и роды сопровождались набором лишнего веса и приводить в норму свою фигуру приходилось прилагая неимоверные усилия. То теперь это, видимо, вошло в привычку. Своих поклонников Кардашьян порадовала откровенными снимками, которые ярко демонстрируют все прелести её фигуры и пышные формы.

При всём этом, пользователям сети не оценили стараний звезды и осудили её нескромное появление. По мнению многих фанатов она обязана заниматься новорожденной, а не размешать снимки интимного характера. Но Ким не привыкать к подобным комментариям и бурной реакции в свою сторону. Напомним, что карьера фотомодели не ограничивалась киноиндустрией, также её могли наблюдать на обложке известного журнала "Playboy", где со всей присущей раскрепощённостью она с большим удовольствием позировала. После этого её приглашали в самые известные дома моды, рекламные ролики.

 

Далее продвижение по карьерной лестнице пошло стремительно и удачно. Кардашьян стала совладелицей ряда бутиков в Майами, Нью-Йорке, Калифорнии. А в последние годы, актрису охватило вдохновение и творческий порыв. Так с 2011 года она вместе с сёстрами принялась за написание романа, которому дали название "Кукольный домик". Заметим, что предыдущие попытки в написании книг не обернулись ожидаемым успехом.
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