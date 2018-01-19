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| | Самбурская опровергла, что звезды едят деликатесы

Самбурская опровергла, что звезды едят деликатесы

Вчера, 20:53
Российская актриса Настасья Самбурская выбирает простую еду. Она опровергла данные, что звезды принимают в пищу деликатесы.
 

Самбурская опровергла, что звезды едят деликатесы

 

Самбурская опубликовала на своей странице в Instagram изображение, где она в аэропорту Шереметьево ест бутерброд с сыром. Таким образом, она развенчала стереотипы, что знаменитые люди питаются исключительно деликатесами. По словам Настасьи, не нужно считать, что звезды выбирают для обеда кулинарные изыски. Она себя называет нормальным человеком из российской глубинки, который сумел достичь успеха в жизни, но не теряющим приверженности к простому черному хлебу. Фанаты смогли оценить новый пост актрисы, который вызвал у них воспоминания прошлого.

Поклонники выразили благодарность Самбурской за такие откровенности, назвав ее молодцом. Другие стали переживать за ее здоровье, а третьи отметили, что хороший сыр ныне стоит не очень дешево.
Никита Готский
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