Прю из «Зачарованных» вернулась на ТВ после победы над раком

Новость о том, что звезда сериалов «Район Беверли Хиллз» и «Зачарованные» Шеннен Доэрти вновь вернется на телеэкраны распространилась после выхода трейлера сериала «Смертельное влечение». Фанаты заметили, как в одном из кадров знаменитость эффектно появляется с пистолетом в руках и кричит: «Что бы вы ни делали, убедитесь, что это действительно важно!».

Дарья Светозарова

Сериал является ремейком одноименного фильма, который вышел еще в 1988 году и был тогда весьма популярен. Главные роли в картине исполнили Вайнона Райдер и Ким Уолкер. Шеннен в киноленте сыграла главную злодейку Хезер Дюк. Какая роль отведена 46-летней актрисе в сериале, пока неизвестно. Сериал выйдет на экраны только в марте текущего года, а до тех пор создатели будут только подогревать интригу.Три года назад самой популярной «ведьме» Америки поставили страшный диагноз – рак груди. В 2016-м актриса перенесла операцию по удалению молочной железы. Почти через год болезнь отступила. Шеннен вновь приступила к работе. Вокруг ее персоны всегда ходили слухи. Говорили, будто «ведьмочка» закрутила бурный роман с партнером по сериалу «Зачарованные» красавчиком Джулианом Макмэхоном. Это доставляло душевные страдания еще одной «чародейке» Алиссе Милано, которая также имела виды на исполнителя роли Коула Тернера. В результате одному из них пришлось уйти. Лишней в треугольнике оказалась Доэрти. Сейчас в личной жизни актрисы все отлично. Она счастлива в браке с фотографом Куртом Исваринко, за которого вышла замуж в 2011 году.