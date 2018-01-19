Алёна Водонаева рассказала о вере в тыквенный суп

Бывшая участница «Дома-2» и популярная ведущая Алёна Водонаева во время посещения Таллина побывала возле «Кошачьего колодца» - места, где по легендам, жило некое чудовище, русалка или водяной, требующее кошек в качестве жертвоприношения. По словам знаменитости, она больше поверила в тыквенный суп из расположенного рядом ресторана, чем в жуткие истории.

Алёна Водонаева рассказала обе легенды, отметив, что это ей несколько испортило аппетит, так как она поразилась особым вкусам мифологических существ Таллина. Однако ведущая подчеркнула, что интересует её больше тыквенный суп, из-за которого знаменитость и оказалась в этом месте, как сообщает VladTime.

Поклонники согласились с Алёной Водонаевой, что истории несколько жутковаты. Некоторые из них высказали предположение, что, возможно, исход у легенд был более добрым, и мифологическое создание потом оживляло несчастных кошек. Фанаты пожелали Алёне Водонаевой приятно провести время в Таллине, чтобы она радовалась не только тыквенному супу.

Ирина Летинская