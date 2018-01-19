Алёна Водонаева рассказала о вере в тыквенный суп

Алёна Водонаева рассказала о вере в тыквенный супВчера, 19:05
Экс-участница телешоу "Дом-2" Алёна Водонаева планирует сделать пластическую операцию по уменьшению груди. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.
3 сентября в Сеть попали снимки 34-летней секс-телеведущей Алёна Водонаевой. Бывшая участница проекта «Дом-2» сильно постарела, судя по последним снимкам.
Поклонники экс-участницы «Дом-2» Алёны Водонаевой подозревают, что она рассталась со своим бойфрендом. К такому выводу фанаты пришли после прочтения грустных и