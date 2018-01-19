Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Бузова и Батрутдинов: Месть Тарасову или нечто большее?

Бузова и Батрутдинов: Месть Тарасову или нечто большее?

Вчера, 19:06
Прошло больше года с момента официального расставания ведущей Ольги Бузовой с полузащитником московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Экс-влюбленные разошлись в конце декабря 2016 года и с тех пор в их жизни произошли самые разные события.

Бузова и Батрутдинов: Месть Тарасову или нечто большее?

 

Причины разлуки известной пары доподлинно неизвестны. Ходили слухи, что Дмитрий хотел видеть супругу, воспитывающей дома их совместных детей, но к этому якобы не сильно стремилась ведущая популярного телепроекта "Дом-2". Ольга была вовсю занята своей работой, общением с другими знаменитостями отечественного шоу-бизнеса и светскими тусовками в огромном мегаполисе. В результате пара спустя годы любви и отношений рассталась. Дмитрий не сильно горевал по этому поводу, вскоре после акта разлуки отправившись вместе с друзьями в одно из столичных питейных заведений, вероятно, отмечать данное событие.

 

Совсем иначе восприняла расставание Бузова. На ее страницах в соцсетях появлялись посты грустного характера, позже родственники ведущей сообщили СМИ, что их знаменитая дочь болезненно отнеслась к тому, что дома она больше не будет видеться вечерами со своим любимым человеком. Дабы не падать в отчаяние, она решила полностью окунуться в работу. Бузова пропадала на телевидении, занялась рекламной кампанией в Instagram, а также попыталась стать популярной исполнительницей. На ее счету ряд музыкальных композиций и гастрольный тур по городам России. И хоть многие сомневаются в присутствии таланта петь у экс-блондинки, она не теряет силы духа, а продолжает гнуть свою линию.

Бузова и Батрутдинов: Месть Тарасову или нечто большее?

 

Ничего не было известно и о новых любовных романах Бузовой за весь прошедший год, и лишь совсем недавно она отправилась проводить свои январские каникулы в Таиланд, причем вместе с Тимуром Батрутдиновым. Пара вместе отдыхает на заграничном курорте, откуда ведущая и певица регулярно публикует в соцсети свежие фотографии и видеролики о хорошо проведенном времени. В ее аккаунте имеются и такие комментарии, где та намекает, что Тарасов не забыл ее и продолжает интересоваться ее жизнью, пусть даже и виртуально. Сегодня она обнародовала в Instagram очередное изображение, показавшись перед своими подписчикам в бассейне в бикини. Фото звезда подписала так, намекая, что знает о чувствах бывшего мужа, который, по ее мнению, просматривает время от времени ее фотографии в соцсети. Увидев данный пост, фолловеры не сильно удивились этому. По их мнению, Тарасов спустя определенное время осознает все ранее произошедшее и пожалеет, что расстался с экс-возлюбленной.

Бузова и Батрутдинов: Месть Тарасову или нечто большее?

 

Нельзя исключать, что отдыхать Ольга отправилась вместе с новым кавалером. Один из участников Comedy Club в данное время купается в теплом море и загорает в компании Бузовой. Они отрицают какие-либо домыслы о любовной линии между ними, но фанаты подозревают обратное. Также возможно, что таким образом Ольга стремится отомстить Дмитрию, который уже женился на новой пассии: модели Анастасии Костенко. До этого Бузова говорила о личном недоверии мужчинам, но, тем не менее, и она надеется когда-то встретить новую любовь. Девушка желает, дабы кто-то встречал ее с работы вечерами, шел за руку по парку, дарил цветы и разделил себя в совместной жизни.
Никита Готский
Новости по теме
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов постоянно ее обманывал
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов постоянно ее обманывал

В декабре прошлого года телеведущая Ольга Бузова расторгла брак со своим супругом футболистом Дмитрием Тарасовым. Сейчас же она призналась, что спортсмен ее

Ольга Бузова подала на развод с Дмитрием Тарасовым
Ольга Бузова подала на развод с Дмитрием Тарасовым

Ведущая проекта "Дом-2” на днях подала на развод с футболистом "Локомотива” Дмитрием Тарасовым. Пару разведут в течение месяца.

Продюсеры
Продюсеры "Дом-2" рассказали о причине расставания Бузовой и Тарасова

В последнее время информация о том, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся довольно часто появляется на страницах СМИ. Продюсеры телешоу «Дом-2»

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости