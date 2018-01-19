Бузова и Батрутдинов: Месть Тарасову или нечто большее?

Прошло больше года с момента официального расставания ведущей Ольги Бузовой с полузащитником московского "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. Экс-влюбленные разошлись в конце декабря 2016 года и с тех пор в их жизни произошли самые разные события.

Причины разлуки известной пары доподлинно неизвестны. Ходили слухи, что Дмитрий хотел видеть супругу, воспитывающей дома их совместных детей, но к этому якобы не сильно стремилась ведущая популярного телепроекта "Дом-2". Ольга была вовсю занята своей работой, общением с другими знаменитостями отечественного шоу-бизнеса и светскими тусовками в огромном мегаполисе. В результате пара спустя годы любви и отношений рассталась. Дмитрий не сильно горевал по этому поводу, вскоре после акта разлуки отправившись вместе с друзьями в одно из столичных питейных заведений, вероятно, отмечать данное событие.

Совсем иначе восприняла расставание Бузова. На ее страницах в соцсетях появлялись посты грустного характера, позже родственники ведущей сообщили СМИ, что их знаменитая дочь болезненно отнеслась к тому, что дома она больше не будет видеться вечерами со своим любимым человеком. Дабы не падать в отчаяние, она решила полностью окунуться в работу. Бузова пропадала на телевидении, занялась рекламной кампанией в Instagram, а также попыталась стать популярной исполнительницей. На ее счету ряд музыкальных композиций и гастрольный тур по городам России. И хоть многие сомневаются в присутствии таланта петь у экс-блондинки, она не теряет силы духа, а продолжает гнуть свою линию.

Ничего не было известно и о новых любовных романах Бузовой за весь прошедший год, и лишь совсем недавно она отправилась проводить свои январские каникулы в Таиланд, причем вместе с Тимуром Батрутдиновым. Пара вместе отдыхает на заграничном курорте, откуда ведущая и певица регулярно публикует в соцсети свежие фотографии и видеролики о хорошо проведенном времени. В ее аккаунте имеются и такие комментарии, где та намекает, что Тарасов не забыл ее и продолжает интересоваться ее жизнью, пусть даже и виртуально. Сегодня она обнародовала в Instagram очередное изображение, показавшись перед своими подписчикам в бассейне в бикини. Фото звезда подписала так, намекая, что знает о чувствах бывшего мужа, который, по ее мнению, просматривает время от времени ее фотографии в соцсети. Увидев данный пост, фолловеры не сильно удивились этому. По их мнению, Тарасов спустя определенное время осознает все ранее произошедшее и пожалеет, что расстался с экс-возлюбленной.

Никита Готский

Нельзя исключать, что отдыхать Ольга отправилась вместе с новым кавалером. Один из участников Comedy Club в данное время купается в теплом море и загорает в компании Бузовой. Они отрицают какие-либо домыслы о любовной линии между ними, но фанаты подозревают обратное. Также возможно, что таким образом Ольга стремится отомстить Дмитрию, который уже женился на новой пассии: модели Анастасии Костенко. До этого Бузова говорила о личном недоверии мужчинам, но, тем не менее, и она надеется когда-то встретить новую любовь. Девушка желает, дабы кто-то встречал ее с работы вечерами, шел за руку по парку, дарил цветы и разделил себя в совместной жизни.