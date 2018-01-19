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| | Мать Марии Кожевниковой трогательно поздравила внука с Днём рождения

Мать Марии Кожевниковой трогательно поздравила внука с Днём рождения

Вчера, 18:52
Мать известной российской актрисы Марии Кожевниковой трогательно поздравила своего внука с Днём рождения. Сегодня старшему сыну Ивану исполняется 4 года, с чем его массово стали поздравлять в социальных сетях.

Мать Марии Кожевниковой трогательно поздравила внука с Днём рождения

 

Маргарита Кожевникова акцентировала внимание на том, что в 2014 году 19 января на свет появился Иван. Это старший сын Марии Кожевниковой, которого назвали так благодаря словам Владыки Евгения, присутствующего во время трапезы в Троице-Сергиевой Лавре. Бабушка Ивана во время родов ныряла в прорубь и попросила священника посоветовать имя.

Он тогда сказал, что видит новорождённого Иваном. Именно так и было принято решение назвать первого сына Кожевниковой. «Первый внук - это, как первая любовь. Тебе уже четыре, хотя всего четыре, а, кажется, ты с нами уже всю жизнь. Какой прекрасный День ты выбрал для Рождения», - дополнила Маргарита Кожевникова. Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Иван – это очень хорошее имя, а бабушка очень трогательно поздравила своего внука.
Вещий Олег
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