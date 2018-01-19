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| | Злой рок Прохора Шаляпина: Когда певец найдет свое счастье?

Злой рок Прохора Шаляпина: Когда певец найдет свое счастье?

Вчера, 18:54
Молодой и популярный певец-народник Прохор Шаляпин никак не может покинуть ряды завидных холостяков. Его личная жизнь давно стала притчей во языцех. Поклонники привыкли, что отношения Прохора с противоположным полом никогда не длятся долго.

Злой рок Прохора Шаляпина: Когда певец найдет свое счастье?

 

Как истинный артист, Прохор - натура увлекающаяся. Еще с детских лет он привык быть в центре внимания. В школе он солировал в ансамбле «Вьюнок» в окружении представительниц прекрасного пола. После участия в «Фабрике звезд» в 2006 его карьера пошла в гору. Парню нравится распространять слухи о том, что он является внуком знаменитого Федора Шаляпина, поэтому Андрей Захаренков и сменил свое имя и фамилию.

Злой рок Прохора Шаляпина: Когда певец найдет свое счастье?

 

Знаменитость не скрывает, что в восторге от себя самого: самокритики в нем ни на грош. Все у него идеально: улыбка, внешность, и даже поклонницы, большинство из которых – дамы предпенсионного и пенсионного возраста. Однако личная жизнь не складывается. При этом Прохор пользуется неизменной популярностью у противоположного пола, за что уже получил прозвище ловеласа и сердцееда. Несмотря на это, артист не избегает печати в паспорте – он готов жениться, и делает это легко и без особого принуждения. Впервые в ЗАГС парень пошел еще в 18-летнем возрасте. На сегодняшний день доподлинно неизвестно, имел ли место этот брак, или данная информация является очередным фейком от Прохора-Андрея. По слухам, юный певец женился на женщине много старше себя, но имя ее до сих пор остается загадкой. Следующей «большой любовью» артиста стала топ-модель Аделина Шарипова. Их отношения длились не более двух лет – пара объявила о расставании уже в 2012-м.

 

Через год Прохор обрел новое счастье в лице 57-летней Ларисы Копенкиной. Несмотря на угрозы его матери не признать невестку, которая ей почти ровесница, Шаляпин повел избранницу в ЗАГС. Их союз продлился всего два года. Поклонники заметили, что дольше у артиста ни с кем отношений не было. В 2015 году супруги объявили о разрыве, что буквально потрясло публику, ведь за несколько месяцев до этого он настаивал на венчании с Ларисой. Клин между ними вбила 30-летняя певица Анна Калашникова. Девушка во всеуслышание заявила, что ждет от Прохора ребенка. Потом оказалось, что ее сын Данил не состоит в родстве с артистом. Это и стало причиной очередного краха отношений Шаляпина.

Злой рок Прохора Шаляпина: Когда певец найдет свое счастье?

 

Все свои проблемы мужчина привык решать не в кругу семьи, а, словно одержимый жаждой славы, вновь и вновь делает из своей жизни шоу. Все его романы и разводы происходят в прямом эфире и становятся темой различных ток-шоу.

Злой рок Прохора Шаляпина: Когда певец найдет свое счастье?

 

В апреле прошлого года Шаляпин вновь объявил, что готов к отношениям. Сейчас в его личной жизни снова перемены. Сердцем исполнителя завладела некая Татьяна Гудзева. Ради Прохора она бросила бизнесмена из США, чем вызвала недовольство своей матери. «Никогда не благословлю брак дочери с эти павлином», - заявила она в эфире популярного ток-шоу. Однако певец намерен сломить непоколебимую тещу и все-таки повести Татьяну под венец. Удачи ему желают все предыдущие жены и возлюбленные. Вот только даже Прохор не уверен, что его новая любовь будет длиться долго. Он допускает, что через два года вновь будет искать счастье, но уверяет, что прожитые с ним дни Татьяна будет помнить всю жизнь, как самые счастливые.
Дарья Светозарова
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