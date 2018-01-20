Анастасия Мельникова парализовало из-за страшной аварии

Актриса Анастасия Мельникова попала в страшную автомобильную аварию, после которой врачи ставили мало шансов на ее выживание.

Пелагея Лебединская

Знаменитая актриса, которая снималась в сериале «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова, была приглашена в виде участницы на программу "Жена. История любви", на которой она поведала зрителям о своей личной жизни. Анастасия вышла замуж в Америке, когда проходила стажировку. Через полгода семейной жизни, супруг запретил актрисе заниматься работой, а посвятить себя семье, что она и сделала. Три года она не работала, в этот момент и попала в страшную аварию, о которой теперь вспоминает с ужасом. Последствия ДТП были страшными, Анастасию парализовало, пропала память и отнялась речь. В таком состоянии она пробыла в больнице полгода, но к счастью смогла победить травмы и вернуться к нормальной полноценной жизни. Все это время муж был рядом. После выздоровления она вернулась к работе.Отметим, что, несмотря на пройденные вместе жизненные трудности, брак Анастасии Мельниковой все-таки распался.