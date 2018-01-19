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| | Миллионное состояние и отказ от гаджета: Борисова выставила на продажу столичную квартиру

Миллионное состояние и отказ от гаджета: Борисова выставила на продажу столичную квартиру

Вчера, 18:15
"Начать с чистого листа!". С таким лозунгом входит в свою новую жизнь без наркозависимости популярная телеведущая Дана Борисова. Решив окончательно попрощаться с пережитками прошлых лет и забыть всё плохое "новая" Дана начинает с того, что продаёт свои роскошные апартаменты от ЖК "Золотые ключи". Как стало известно, двухкомнатная жилплощадь Борисовой в элитном районе да ещё полностью меблированная оценивается в 23 млн рублей.

Миллионное состояние и отказ от гаджета: Борисова выставила на продажу столичную квартиру

 

Пока идёт продажа квартиры телеведущая живёт в съёмной квартире, которую, кстати, ей помог найти близкий друг Андрей Малахов. Он помимо того, что нашёл достойное жильё, так ещё и оплатил полную стоимость на два месяца в перёд, за что Дана очень ему благодарна и признательна. Как отметила сама Дана: "Главное, что очень уютно и чисто". На продаже квартиры Борисова не останавливается, она уже продала свой смартфон и вплотную подошла к кардинальному изменению не только личной жизни, но и своего имиджа в целом.

Отметим, что кардинальные шаги к своему оздоровлению и обновлению телеведущая начала делать ради своей дочери Полины, которая была невольным свидетелем прошлой бурной жизни мамы и, которая достойна лучшего будущего. Теперь Дана яркий и достойный пример для своей дочери. Пусть малышка пока ещё не с мамой, но она видит, как та стремится и делает всё для того, чтоб снова быть вместе. А пока, по решению суда, Полина остаётся на попечении отца и видится с Даной она может только два раза в месяц по часу и то в присутствии папы.


Помимо всего прочего, звезда телеэфира теперь помогает всем, кто нуждается в помощи и только становиться на путь без наркотиков и прочей зависимости. Своим примером она воодушевляет нуждающихся в поддержке и стимуле, мотивирует их. Пребывание и лечение в Таиланде кардинально изменило женщину в лучшую сторону. Теперь она сторонится прежних тусовок и непутёвого окружения. А клеймо наркоманки и вся шумиха по этому поводу вскоре канут в лету, уверена сама знаменитость.

Дана Борисова нашла в себе силы бороться с губительной зависимостью и победила её. А как известно только сильный человек, действительно стремящийся к положительному результату может достигнуть такого итога.
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