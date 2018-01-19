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| | Постройневшая Ирина Дубцова радуется отдыху на Мальдивах

Постройневшая Ирина Дубцова радуется отдыху на Мальдивах

Вчера, 19:11
Певица Ирина Дубцова последовала примеру своих коллег по шоу-бизнесу и отправилась в новогодние праздники отдыхать на экзотических курортах. Артистка не скрывает, что радуется мальдивскому солнышку и тайскому загару, испытывая при этом абсолютно детское счастье.

 

Высказывание певицы вполне соответствует фотографии, которую она опубликовала на своей страничке в Instagram. С широкой улыбкой на лице и в бирюзовом купальнике Ирина позирует на фоне пляжа. Поклонник пришли в восторг от самой артистки и окружающего ее пейзажа и мальдивского солнца. Все они в один голос заявили, что тоже мечтают понежиться на пляже и окунуться в море.

Фолловеры наперебой принялись расхваливать певицу и писать, какая стройная и красивая. По поводу ее высказывания о том, что Мальдивам не нужен фильтр, поклонники добавили, что самой певице фильтр тоже не нужен – настолько она хороша. Подписчики требуют от певицы видео – фотографии их уже не устраивают. Уже в первые минуты пост Ирины набрал более четырех тысяч лайков.
Дарья Светозарова
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