Постройневшая Ирина Дубцова радуется отдыху на Мальдивах

Певица Ирина Дубцова последовала примеру своих коллег по шоу-бизнесу и отправилась в новогодние праздники отдыхать на экзотических курортах. Артистка не скрывает, что радуется мальдивскому солнышку и тайскому загару, испытывая при этом абсолютно детское счастье.

Дарья Светозарова

Высказывание певицы вполне соответствует фотографии, которую она опубликовала на своей страничке в Instagram. С широкой улыбкой на лице и в бирюзовом купальнике Ирина позирует на фоне пляжа. Поклонник пришли в восторг от самой артистки и окружающего ее пейзажа и мальдивского солнца. Все они в один голос заявили, что тоже мечтают понежиться на пляже и окунуться в море.Фолловеры наперебой принялись расхваливать певицу и писать, какая стройная и красивая. По поводу ее высказывания о том, что Мальдивам не нужен фильтр, поклонники добавили, что самой певице фильтр тоже не нужен – настолько она хороша. Подписчики требуют от певицы видео – фотографии их уже не устраивают. Уже в первые минуты пост Ирины набрал более четырех тысяч лайков.