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| | В России впервые создали реалити-шоу «Редакция»

В России впервые создали реалити-шоу «Редакция»

Вчера, 17:49
В России впервые было создано развлекательное реалити-шоу о работе папарацци, которое будет называться «Редакция».

В России впервые создали реалити-шоу «Редакция»

 

В этом году было запущено первое теле шоу о работе папарацци. В этой передаче покажут все секреты трудностей этой профессии, как фотографы добывают уникальный материал для съемок о знаменитостях России, как присутствуют на закрытых вечеринках и многое другое. В первом выпуске программы будет устроена слежка за Ольгой Бузовой и с опытом сотрудников ФСБ, выпытываться информация у Глюкозы, как протекает ее беременность.

Отметим, что «Редакция» проводит слежку за звездами России с раннего утра до поздней ночи. Зрители смогут узнать не только о личной жизни знаменитостей, но и увидеть работу папарацци «изнутри».
Пелагея Лебединская
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