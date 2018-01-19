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| | Варда Мартиросян вслед за Волочковой показала фанатам шпагат

Варда Мартиросян вслед за Волочковой показала фанатам шпагат

Вчера, 17:25
Анастасия Волочкова так часто публикует в Instagram фото своих шпагатов, что запала в мозг уже не только своим поклонникам, но и коллегам. Вслед за ней на шпагат сели героиня "Пусть говорят" Диана Шурыгина и певица Варда Мартиросян.

Варда Мартиросян вслед за Волочковой показала фанатам шпагат

 

Варда обнародовала новую фотографию в своем аккаунте, продемонстрировав умение садиться на шпагат. По мнению исполнительницы, это как красиво, так и полезно, потому как можно быстрее перепрыгивать лужи. Варда уверена мобильность суставов продлевает молодость и сокращает вероятность появления бытовых травм.

Варда посещает занятия в Stretching, где занимается улучшением своего тела, в частности работая над гибкостью спины. Певица заявляет, что при помощи усиленных тренировок можно достичь положительного результата уже через три месяца, а три комплекса занятий в неделю помогут с легкостью садиться на шпагат.

В российском шоу-бизнесе самым известным мастером шпагата является балерина Анастасия Волочкова. Она часто показывает кадры, где занимается таким физическим упражнением. НЕ так давно изображение с раздвинутыми ногами показала и Диана Шурыгина. Видимо, постаралась не отставать и Варда Мартиросян. Спустя почти полчса времени после публикации ее "шпагатный" снимок набрал более 1,4 тысяч лайков.
Никита Готский
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