Варда Мартиросян вслед за Волочковой показала фанатам шпагат

Варда обнародовала новую фотографию в своем аккаунте, продемонстрировав умение садиться на шпагат. По мнению исполнительницы, это как красиво, так и полезно, потому как можно быстрее перепрыгивать лужи. Варда уверена мобильность суставов продлевает молодость и сокращает вероятность появления бытовых травм.
Варда посещает занятия в Stretching, где занимается улучшением своего тела, в частности работая над гибкостью спины. Певица заявляет, что при помощи усиленных тренировок можно достичь положительного результата уже через три месяца, а три комплекса занятий в неделю помогут с легкостью садиться на шпагат.
В российском шоу-бизнесе самым известным мастером шпагата является балерина Анастасия Волочкова. Она часто показывает кадры, где занимается таким физическим упражнением. НЕ так давно изображение с раздвинутыми ногами показала и Диана Шурыгина. Видимо, постаралась не отставать и Варда Мартиросян. Спустя почти полчса времени после публикации ее "шпагатный" снимок набрал более 1,4 тысяч лайков.