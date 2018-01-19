Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Александр Гордон жестоко оскорбил Прохора Шаляпина в эфире шоу

Александр Гордон жестоко оскорбил Прохора Шаляпина в эфире шоу

Вчера, 17:23
В эфире программы «Мужское/Женское» вновь устраивают судьбу популярного исполнителя народных песен Прохора Шаляпина. За 34-летним артистом уже закрепилась слава несерьезного мужчины, который только то и делает, что женится и разводится, и все это публично. В рамках шоу Александр Гордон назвал Шаляпина гибридом попугая и павлина.

Александр Гордон жестоко оскорбил Прохора Шаляпина в эфире шоу

 

Сердце артиста разбила очередная красавица Татьяна Гудзеева. Ради Прохора она оставила своего прежнего ухажера – состоятельного бизнесмена из Соединенных Штатов. Этот поступок девушки возмутил ее мать. Женщина наотрез отказалась благословлять союз Прохора и Татьяны, чем повергла Шаляпина в ступор. По сложившейся традиции он направился на съемочную площадку телешоу, чтобы обсудить с Александром Гордоном и Юлией Барановской свои дальнейшие действия. Вопреки ожиданиям, ведущие не стали спешить вставать на сторону отвергнутого зятя. Мать очередной невесты Прохора боится, что мужчина бросит ее и девушка будет страдать. По ее мнению, звезда шоу-бизнеса не может стать надежным мужем очаровательной Татьяны.

Прохор сокрушается, что впервые сталкивается с отказом, ведь раньше ему стоило пальцем поманить, и девушки соглашались на брак, а чаще всего только этого и ждали. Разбирая данную ситуацию, Александр Гордон заявил: «Прохор, ты мне напоминаешь гибрид павлина с попугаем». Однако на этом аналогии у ведущего не закончились. Подводя итоги программы, шоумен добавил, что такие мужчины как Прохор созданы быть сыновьями, а не мужьями. По его мнению, Шаляпин очень хитрый сын, поэтому его «сосиска всегда будет в тесте». Что подразумевал ведущий, остается только догадываться.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Александр Гордон решил усыновить Прохора Шаляпина
Александр Гордон решил усыновить Прохора Шаляпина

В студию передачи «Мужское/Женское» снова пришел певец Прохор Шаляпин. У 34-летнего артиста вновь проблемы в личной жизни, а решать их он привык в прямом эфире

Беременная подруга Прохора Шаляпина попала в ДТП
Беременная подруга Прохора Шаляпина попала в ДТП

Беременная подруга Прохора Шаляпина попала в ДТП. Вчера в авто девушки врезалась иномарка.

57-летняя жена Прохора Шаляпина позирует на фото в стрингах
57-летняя жена Прохора Шаляпина позирует на фото в стрингах

57-летняя жена Прохора Шаляпина позирует на фото в стрингах. «Новоиспеченная семья» - Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин отправились во Вьетнам и «зажигают по

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости