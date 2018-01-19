Александр Гордон жестоко оскорбил Прохора Шаляпина в эфире шоу

В эфире программы «Мужское/Женское» вновь устраивают судьбу популярного исполнителя народных песен Прохора Шаляпина. За 34-летним артистом уже закрепилась слава несерьезного мужчины, который только то и делает, что женится и разводится, и все это публично. В рамках шоу Александр Гордон назвал Шаляпина гибридом попугая и павлина.

Дарья Светозарова

Сердце артиста разбила очередная красавица Татьяна Гудзеева. Ради Прохора она оставила своего прежнего ухажера – состоятельного бизнесмена из Соединенных Штатов. Этот поступок девушки возмутил ее мать. Женщина наотрез отказалась благословлять союз Прохора и Татьяны, чем повергла Шаляпина в ступор. По сложившейся традиции он направился на съемочную площадку телешоу, чтобы обсудить с Александром Гордоном и Юлией Барановской свои дальнейшие действия. Вопреки ожиданиям, ведущие не стали спешить вставать на сторону отвергнутого зятя. Мать очередной невесты Прохора боится, что мужчина бросит ее и девушка будет страдать. По ее мнению, звезда шоу-бизнеса не может стать надежным мужем очаровательной Татьяны.Прохор сокрушается, что впервые сталкивается с отказом, ведь раньше ему стоило пальцем поманить, и девушки соглашались на брак, а чаще всего только этого и ждали. Разбирая данную ситуацию, Александр Гордон заявил: «Прохор, ты мне напоминаешь гибрид павлина с попугаем». Однако на этом аналогии у ведущего не закончились. Подводя итоги программы, шоумен добавил, что такие мужчины как Прохор созданы быть сыновьями, а не мужьями. По его мнению, Шаляпин очень хитрый сын, поэтому его «сосиска всегда будет в тесте». Что подразумевал ведущий, остается только догадываться.