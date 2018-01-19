Чулки, нижнее белье и постель: В сеть попал интимный снимок дочери Пугачевой

В аккаунте поклонников, который посвящен Алле Пугачевой, был опубликован снимок, на котором в неприсущем для себя амплуа предстала Кристина Орбакайте. На фото она находится в чулках в сетку, демонстрируя их на камеру. Из одежды на ней только нижнее белье. Примечательно, что это одно из немногих фото, на котором дочь Примадонны позволила себе предстать в весьма сексуальном образе.

Дыль Лилия

Кроме нижнего белья на Кристине Орбакайте надеты наушники, артистка приоткрыла рот, что позволяет сделать вывод, она подпевает. Хотя выглядит это достаточно эротично, добавили пользователи сети. «Ох какие ноги! В сеточку-чулочках! Класс!», «Секси», - прокомментировали фото подписчики группы.Снимок, по всей видимости, был сделан в более ранний период творчества певицы. Хотя недавно в похожих чулках в сетку Орбакайте поздравила своих поклонников с Новым годом. «Концерт давно окончен, но песня бесконечна...». Пусть Новый Год принесёт нам исполнение наших желаний и самых дерзких идей! А сомнения и разочарования останутся в прошлом», - написала артистка. Сейчас на страницах в социальных сетях Кристины Орбакайте и поклонников Аллы Пугачевой можно встретить снимки дочери Примадонны только элегантной или, порой, игривой. Нередко ее сравнивают с мамой, отмечая чувство стиля и женственность.На своей странице в Instagram Кристина Орбакайте с завидной периодичностью публикует снимки, связаны как с ее творческой деятельностью, так и с личной жизнью. На одной из последних публикаций старшей из детей Пугачевой она предстала на суд общественности в фатиновом платье персикового цвета. Элегантный наряд, со вкусом подобранная прическа и непринуждённая поза певицы не смогли не понравится подписчикам. «Ну что, и вновь с Новым Годом! У кого остались силы и настроение? Поздравляю с этим уникальным, традиционным, русским праздником! Приятно снова ощутить эмоции встречи, надежды и ожидания. Пусть все мечты обязательно сбудутся», - написала своим поклонникам Орбакайте. «Икона стиля и пример восхитительного вкуса для многих», «Красавица, на маму стала походить, раньше не замечала сходства», «Кристина, не теряйте свою индивидуальность», - ответили артистке ее подписчики.