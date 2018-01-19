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| | Киркоров устроил крещенскую прогулку на яхте с экс-участницей "ВИА Гра"

Киркоров устроил крещенскую прогулку на яхте с экс-участницей "ВИА Гра"

Вчера, 18:45
Филипп Киркоров уже доказал всем, что сам путешествовать особо не любит и ему намного приятнее делать это в хорошей компании, а когда вместе с ним отправилась прекрасная экс-участница «ВИА Гры» Санта Димопулос публика и вовсе обрадовалась, что король поп-сцены не скучает. Также вместе со знаменитостями были также и дети Киркорова.
 

Киркоров устроил крещенскую прогулку на яхте с экс-участницей "ВИА Гра"

 

Певец представил серию фотографий, на которых он, в основном, забавляется с детьми. Посмотрев снимки, фанаты предложили, что он вместе с Димопулос отправились в небольшой круиз на роскошном лайнере. Другие отметили, что яхту сняли специально для некой закрытой вечеринки. Стоит напомнить, что Филипп решил, что новогодние праздники его семейство должно проводить не в холодной России, а в американском Майами, где погода всегда, как летом.
 
«Как же прекрасно и по-семейному удалось отметить красивый праздничный день Крещения Господня. Мы в этот момент были в океане вместе с моей любимой Сантой Димополус и Аллой-Викторией и Мартином», - пишет Киркоров на просторах Instagram.
 
Поклонники очень высоко оценили серию фотографий, поставив к моменту написания публикации более 25 тысяч отметок «мне нравится».

Николай Офицеров
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