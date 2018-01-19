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| | Ким Кардашьян после рождения третьего ребенка начала сниматься обнаженной

Ким Кардашьян после рождения третьего ребенка начала сниматься обнаженной

Вчера, 18:12
Ким Кардашьян, после рождения третьего ребенка, выложила в социальную сеть фотографию в обнаженном виде, где она нежится в постели едва прикрывшись одеялом.

Ким Кардашьян после рождения третьего ребенка начала сниматься обнаженной

 

В начале этой недели американская телезвезда Ким Кардашьян в третий раз стала мамой. Сурогатная мать родила знаменитой семье дочь, фото которой пока никому не показывают и не разглашают ее имя. Двоих детей Ким родила сама, а вот третьего в свои 37 лет рождать не захотела, дабы избежать ухудшения здоровья. Ей не легко было свыкнуться с мыслью, что ребенок развивается не в ее животе, но любить малышку меньше она не станет.

Отметим, что пользователи социальной сети были возмущены выложенным фотом в обнаженном виде, так как она должна заниматься в данный момент новорожденным ребенком, а не выкладывать раскрепощенные снимки.
Пелагея Лебединская
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