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| | Шурыгина собирается судиться с Милоновым за оскорбления

Шурыгина собирается судиться с Милоновым за оскорбления

Вчера, 16:54
Скандально известная жертва изнасилования Диана Шурыгина возмущена тем, как историю ее злоключений прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Шурыгина собирается судиться с Милоновым за оскорбления

 

Народный избранник позволил себе некорректные высказывания в адрес девушки и ее семьи, заявив, что Шурыгины зарабатывают на «изнасиловании». Ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов решил подлить масла в огонь и сообщил депутату, что Диана пошла на консультацию к юристам. Действительно, юная Диана решила не мириться с тем, как чернят ее репутацию, и отправилась к адвокату Добровинскому. Девушка пожаловалась на то, обличенный депутатскими полномочиями человек на всю страну оскорбляет ее и бросает ничем не подкрепленные заявления в СМИ.

Юрист встал на сторону Дианы. По его словам, депутат не имел право говорить такие вещи, отдавая себе отчет в том, что они станут достоянием СМИ. Милонов заявил, что считает Диану девушкой легкого поведения и негодяйкой, а ее родителей называл едва ли не сутенерами. Из высказываний народного избранника следует, что вся семья Шурыгиной промышляет доносами, кляузами, и только Семенов сумел «дать отпор» этим «бизнесменам».
Дарья Светозарова
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