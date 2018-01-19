Шурыгина собирается судиться с Милоновым за оскорбления

Скандально известная жертва изнасилования Диана Шурыгина возмущена тем, как историю ее злоключений прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Дарья Светозарова

Народный избранник позволил себе некорректные высказывания в адрес девушки и ее семьи, заявив, что Шурыгины зарабатывают на «изнасиловании». Ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов решил подлить масла в огонь и сообщил депутату, что Диана пошла на консультацию к юристам. Действительно, юная Диана решила не мириться с тем, как чернят ее репутацию, и отправилась к адвокату Добровинскому. Девушка пожаловалась на то, обличенный депутатскими полномочиями человек на всю страну оскорбляет ее и бросает ничем не подкрепленные заявления в СМИ.Юрист встал на сторону Дианы. По его словам, депутат не имел право говорить такие вещи, отдавая себе отчет в том, что они станут достоянием СМИ. Милонов заявил, что считает Диану девушкой легкого поведения и негодяйкой, а ее родителей называл едва ли не сутенерами. Из высказываний народного избранника следует, что вся семья Шурыгиной промышляет доносами, кляузами, и только Семенов сумел «дать отпор» этим «бизнесменам».