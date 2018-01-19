Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

От Редактора

42 кг и больничная койка: Костенко довела себя до истощения

О споре вокруг поведения модели.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Сколько еще?: Очередным обвиняемым в сексуальных домогательствах стал Вуди Аллен

Сколько еще?: Очередным обвиняемым в сексуальных домогательствах стал Вуди Аллен

Вчера, 16:35

По всей видимости, в Голливуде назревает очередной серьезный скандал с участием первых лиц кинематографа. Режиссер Вуди Аллен обвиняется своей же приемной дочерью в том, что еще в детстве домогался ее. Согласно имеющейся информации, 35-летняя Дилан Фэрроу призналась в том, что Аллен трогал ее в интимных местах, когда ей было всего семь лет.

 

Сколько еще?: Очередным обвиняемым в сексуальных домогательствах стал Вуди Аллен

 

 

Фэрроу называет произошедшее надругательством и понимает, что сейчас едва ли не самый лучший момент для того, чтобы рассказать о каких-либо случаях сексуальных домогательств или же насилия. Благодаря движению #MeTooэту возможность сейчас использует очень большая доля американок, но до широкой аудитории доходят лишь самые громкие, в которых, совпадение или нет, участвуют лишь деятели шоу-бизнеса и их приближенные.

 

Дилан признается, что в свои 35 лет до сих пор прекрасно помнит, что произошло в тот вечер. Она уверяет, что Аллен сказал ей, чтобы она легла на живот и начала играть с игрушечным поездом своего брата. В этот момент режиссер якобы начал касаться пальцами ее половых губ и влагалища. Приемная дочь Аллена рассказала об этом представителям CBS. Женщина утверждает, что она хочет «без страха показать собственное лицо и рассказать всем эту кошмарную историю».

 

Сколько еще?: Очередным обвиняемым в сексуальных домогательствах стал Вуди Аллен

 

 

История берет свое начало еще в 1992 году. Якобы Аллен вместе со своей приемной дочерью 4 августа заперся на чердаке в загородном доме ее матери, где и произошло надругательство над ребенком. Доказательств, кроме слов ребенка не имеется. Ведущая после включила ей видеозапись, на которой Аллен говорит о том, что эти обвинения «безумие», в этот момент Фэрроу начинает плакать. Некоторым зрителям это показалось весьма постановочным, однако в сети другие начали говорить, что у девочки действительно детская травма, потому ей так тяжело все это переживать.

 

Сам Аллен опубликовал заявление, в котором категорично отвергает все заявления, поступившие от Фэрроу.

 

Сколько еще?: Очередным обвиняемым в сексуальных домогательствах стал Вуди Аллен

 

 

«Я никогда не домогался своей дочери. Это подтвердили все расследования, которые состоялись более четверти века тому назад», - уверяет режиссер. Он отмечает, что семья Фэрроу воспользовалась движением #MeToo и Time`s Up в крайне циничной форме, дабы повторять в его сторону развенчанные правоохранительными органами обвинения. Аллен уверен, что правдивее они от сменившегося времени не станут. Также он призвал Фэрроу и ее мать прекратить это. Он добавил, что история с домогательствами была внушена семилетнему ребенку экс-женой Аллена.

 

Сколько еще?: Очередным обвиняемым в сексуальных домогательствах стал Вуди Аллен

 

 

Начавшийся еще в прошлом году настоящий «звездопад», который провоцировали сексуальные скандалы различной степени извращенности продолжается до сих пор, причем, шумиха регулярно лишь накручивается прессой, чему история с Алленом прекрасный пример. Однако не стоит забывать о тех, с кого все это началось.

 

В первую очередь следует упомянуть одного из наиболее именитых продюсеров Харви Вайнштейна. В общей сложности любвеобильного продюсера обвинили около сотни голливудских актрис, которых он принуждал к сексу ради ролей и прочих привилегий, которые можно было получить.

 

Сколько еще?: Очередным обвиняемым в сексуальных домогательствах стал Вуди Аллен

 

 

История с Кевином Спейси немного сложнее. Его обвинил в сексуальном насилии мужчина, которому на момент полового акта со Спейси было 14 лет. Отвести от себя удар актер попытался с помощью довольно нетривиального приема – камин-аута о том, что свою жизнь он намерен продолжить, как гей-мужчина. Ему это не помогло и в результате – разрушенная карьера и ненависть общественности.

 

Примеров реально очень много музыканты группы Marylin Manson, «человек дождя» Дастин Хоффман и многие-многие другие. Проблема лишь в том, что большая часть историй действительно оказывается правдой, а не попыткой дискредитировать знаменитостей. Привести это может к настоящей революции в мире шоу-бизнеса, где получение «роли через постель» станет преступлением. Возможно вскоре мы увидим действительные таланты?..


Николай Офицеров
Новости по теме
Режиссер Вуди Аллен снова опроверг обвинения своей приемной дочери
Режиссер Вуди Аллен снова опроверг обвинения своей приемной дочери

Дилан Фэрроу снова обвиняет своего отчима Вуди Аллен в «сексуальном домогательстве».

Вуди Аллен назвал обвинения в растлении ложью
Вуди Аллен назвал обвинения в растлении ложью

Вуди Аллен очень удивлен и потрясен обвинениями в растлении от приемной дочери, и называет их «беспочвенной и возмутительной ложью».

Приемная дочь Вуди Аллена обвинила его в сексуальных домогательствах
Приемная дочь Вуди Аллена обвинила его в сексуальных домогательствах

Дилан Фарроу первый раз публично решила признаться всему миру в том, что ее приемный отец Вуди Аллен домогался ее. Это все произошло двадцать лет назад, когда

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости