Сколько еще?: Очередным обвиняемым в сексуальных домогательствах стал Вуди Аллен

По всей видимости, в Голливуде назревает очередной серьезный скандал с участием первых лиц кинематографа. Режиссер Вуди Аллен обвиняется своей же приемной дочерью в том, что еще в детстве домогался ее. Согласно имеющейся информации, 35-летняя Дилан Фэрроу призналась в том, что Аллен трогал ее в интимных местах, когда ей было всего семь лет.

Фэрроу называет произошедшее надругательством и понимает, что сейчас едва ли не самый лучший момент для того, чтобы рассказать о каких-либо случаях сексуальных домогательств или же насилия. Благодаря движению #MeTooэту возможность сейчас использует очень большая доля американок, но до широкой аудитории доходят лишь самые громкие, в которых, совпадение или нет, участвуют лишь деятели шоу-бизнеса и их приближенные.

Дилан признается, что в свои 35 лет до сих пор прекрасно помнит, что произошло в тот вечер. Она уверяет, что Аллен сказал ей, чтобы она легла на живот и начала играть с игрушечным поездом своего брата. В этот момент режиссер якобы начал касаться пальцами ее половых губ и влагалища. Приемная дочь Аллена рассказала об этом представителям CBS. Женщина утверждает, что она хочет «без страха показать собственное лицо и рассказать всем эту кошмарную историю».

История берет свое начало еще в 1992 году. Якобы Аллен вместе со своей приемной дочерью 4 августа заперся на чердаке в загородном доме ее матери, где и произошло надругательство над ребенком. Доказательств, кроме слов ребенка не имеется. Ведущая после включила ей видеозапись, на которой Аллен говорит о том, что эти обвинения «безумие», в этот момент Фэрроу начинает плакать. Некоторым зрителям это показалось весьма постановочным, однако в сети другие начали говорить, что у девочки действительно детская травма, потому ей так тяжело все это переживать.

Сам Аллен опубликовал заявление, в котором категорично отвергает все заявления, поступившие от Фэрроу.

«Я никогда не домогался своей дочери. Это подтвердили все расследования, которые состоялись более четверти века тому назад», - уверяет режиссер. Он отмечает, что семья Фэрроу воспользовалась движением #MeToo и Time`s Up в крайне циничной форме, дабы повторять в его сторону развенчанные правоохранительными органами обвинения. Аллен уверен, что правдивее они от сменившегося времени не станут. Также он призвал Фэрроу и ее мать прекратить это. Он добавил, что история с домогательствами была внушена семилетнему ребенку экс-женой Аллена.

Начавшийся еще в прошлом году настоящий «звездопад», который провоцировали сексуальные скандалы различной степени извращенности продолжается до сих пор, причем, шумиха регулярно лишь накручивается прессой, чему история с Алленом прекрасный пример. Однако не стоит забывать о тех, с кого все это началось.

В первую очередь следует упомянуть одного из наиболее именитых продюсеров Харви Вайнштейна. В общей сложности любвеобильного продюсера обвинили около сотни голливудских актрис, которых он принуждал к сексу ради ролей и прочих привилегий, которые можно было получить.

История с Кевином Спейси немного сложнее. Его обвинил в сексуальном насилии мужчина, которому на момент полового акта со Спейси было 14 лет. Отвести от себя удар актер попытался с помощью довольно нетривиального приема – камин-аута о том, что свою жизнь он намерен продолжить, как гей-мужчина. Ему это не помогло и в результате – разрушенная карьера и ненависть общественности.

Примеров реально очень много музыканты группы Marylin Manson, «человек дождя» Дастин Хоффман и многие-многие другие. Проблема лишь в том, что большая часть историй действительно оказывается правдой, а не попыткой дискредитировать знаменитостей. Привести это может к настоящей революции в мире шоу-бизнеса, где получение «роли через постель» станет преступлением. Возможно вскоре мы увидим действительные таланты?..

Николай Офицеров