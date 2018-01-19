Александр Гордон решил усыновить Прохора Шаляпина

В студию передачи «Мужское/Женское» снова пришел певец Прохор Шаляпин. У 34-летнего артиста вновь проблемы в личной жизни, а решать их он привык в прямом эфире программ «Первого канала».

Дарья Светозарова

Очередная избранница Прохора Татьяна Гудзеева устраивает артиста по всем параметрам: она отлично готовит, всегда улыбается, у нее мягкий характер. Проблема в том, что мать девушки не желает породниться со звездой шоу-бизнеса, что немного покоробило уверенность Шаляпина в своей неотразимости. Как он сам признался, в его окружении все девушки спят и видят затаить его в ЗАГС, а здесь ему едва ли чайник не повесили.Ведущий программы Александр Гордон заявил, что стал для Прохора кем-то вроде свадебного генерала. Теперь он решил усыновить певца, чтобы у парня не было необходимости каждый раз ходить на программу с очередной невестой. Заявление шоумэна зрители и эксперты в студии расценили как шутку, но согласились, что опекать артиста и впрямь нужно. С потенциальной тещей отношения у него уже не сложились. Пока за советами Шаляпин обращается с своим поклонницам-бабушкам. Как признается сам исполнитель народных песен, его творчество в большинстве своем находит отклик в сердцах пожилых слушательниц.