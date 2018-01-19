Фанаты Бузовой заметили у неё третью ногу

Свой жизнерадостный пост она дополнила таким же ярким фото. Девушка предстала на снимке в пестром платье с глубоким декольте и соблазнительно выставленной ножкой. Впрочем по поводу нижних конечностей Ольги среди подписчиков разгорелся спор. Среди хвалебных благодушных отзывов затесался более критичный. Один из фанатов подверг остракизму наряд и позу Бузовой. Все это, по его мнению, в совокупности создает впечатление, что просторный низ платья скрывает третью ногу знаменитости. Некоторые сочли неуместным сравнение с Клеопатрой. По мнению хейтеров, ведущей до египетской царицы очень и очень далеко, а ее наряд они и вовсе сравнили с дешевым халатом.
Однако большинству публикацию пришлась по душе. Ольгу назвали красавицей и пожелали ей приятного отдыха. Всего пост оценили более 44,5 тысяч подписчиков.