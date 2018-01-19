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| | Фанаты Бузовой заметили у неё третью ногу

Фанаты Бузовой заметили у неё третью ногу

Вчера, 16:15
Звезда «Дома-2» Ольга Бузова решила, что будет делиться счастьем с окружающими. В своем микроблоге в Instagram девушка написала, что считает себя самым счастливым человеком. Она со своими «любимыми девочками» целый день провела в SPA, после чего почувствовала себя Клеопатрой. В таком настроении она отправилась на барбекю на виллу.

Фанаты Бузовой заметили у неё третью ногу

 

Свой жизнерадостный пост она дополнила таким же ярким фото. Девушка предстала на снимке в пестром платье с глубоким декольте и соблазнительно выставленной ножкой. Впрочем по поводу нижних конечностей Ольги среди подписчиков разгорелся спор. Среди хвалебных благодушных отзывов затесался более критичный. Один из фанатов подверг остракизму наряд и позу Бузовой. Все это, по его мнению, в совокупности создает впечатление, что просторный низ платья скрывает третью ногу знаменитости. Некоторые сочли неуместным сравнение с Клеопатрой. По мнению хейтеров, ведущей до египетской царицы очень и очень далеко, а ее наряд они и вовсе сравнили с дешевым халатом.

Однако большинству публикацию пришлась по душе. Ольгу назвали красавицей и пожелали ей приятного отдыха. Всего пост оценили более 44,5 тысяч подписчиков.
Дарья Светозарова
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