Актриса Елена Яковлева поделилась как она избежала развода

Актриса Елена Яковлева была приглашена на передачу "Судьба человека", где и поделилась со зрителями своим секретом, кто помог ей сохранить семью и уберег от развода.

Пелагея Лебединская

Актриса советского кино заработала свою славу после выхода на экраны фильмов "Интердевочка", "Анкор, еще анкор" и других не мало известных кинокартин. Елена никогда не делилась своей личной жизнью, а в этот раз на передаче рассказала много моментов из свей жизни. Она рассказала, что в браке со своим мужем Валерием Шальных, состоит уже 30 лет, это ее второй брак. Первые годы семейной жизни были тяжелыми. Молодая пара снимали комнату в общежитии, только спустя несколько лет смогли перебраться в квартиру. Потом актрисе предложили роль в криминальном сериале "Бандитский Петербург" и у них начало налаживаться семейное положение. Один раз когда произошла большая ссора, и семейной паре грозил развод, у них в доме появилась собак, которая и помирила супругов.Отметим, что по мнению актрисы секрет семейного счастья состоит в понимании друг друга и конечно же любви.