Тимати никак не сосчитает просмотры на YouTube

Лейбл Black Star, принадлежащий известному российскому рэп-исполнителю в один раз потерял миллиард просмотров на видеохостинге YouTube. Хейтеры рэпера сразу же принялись распространять информацию о накрутке, однако, просмотры вскоре вернулись обратно.

Александр Вест

В декабре прошлого года с официального канала Black Star на YouTube пропали около миллиарда просмотров. В начале лишь девять миллионов были отчислены с общего числа просмотров, затем же сразу 976 миллионов бесследно пропали с официальной статистики канала. Недоброжелатели Тимати поспешили распространять сведения о том, что компания Google обнаружила, что на канале использовали накрутку, поэтому просмотры и были удалены с публичной статистики. Однако, как оказалось, около миллиарда просмотров были распределены между различными артистами, выступающими под лейблом российского рэпера.Выяснилось, что отныне артисты выпускают свои видео на отдельных каналах, куда и уходят просмотры, а ранее все видео выходили под лейблом Black Star, отчего и вышла такая неразбериха.