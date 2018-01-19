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| | Тимати никак не сосчитает просмотры на YouTube

Тимати никак не сосчитает просмотры на YouTube

Вчера, 16:13
Лейбл Black Star, принадлежащий известному российскому рэп-исполнителю в один раз потерял миллиард просмотров на видеохостинге YouTube. Хейтеры рэпера сразу же принялись распространять информацию о накрутке, однако, просмотры вскоре вернулись обратно.

Тимати никак не сосчитает просмотры на YouTube

 

В декабре прошлого года с официального канала Black Star на YouTube пропали около миллиарда просмотров. В начале лишь девять миллионов были отчислены с общего числа просмотров, затем же сразу 976 миллионов бесследно пропали с официальной статистики канала. Недоброжелатели Тимати поспешили распространять сведения о том, что компания Google обнаружила, что на канале использовали накрутку, поэтому просмотры и были удалены с публичной статистики. Однако, как оказалось, около миллиарда просмотров были распределены между различными артистами, выступающими под лейблом российского рэпера.

Выяснилось, что отныне артисты выпускают свои видео на отдельных каналах, куда и уходят просмотры, а ранее все видео выходили под лейблом Black Star, отчего и вышла такая неразбериха.
Александр Вест
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