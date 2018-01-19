Алексей Купин из «Дома-2» хочет «уйти красиво»

Алексей Купин из «Дома-2» выложил в Instagram пост, в котором написал, что собирается сыграть свадьбу. Его цель – выиграть конкурс и покинуть периметр уже будучи мужем Майи Донцовой.

Дарья Светозарова

Молодой человек признается, что сейчас с невестой у него не все гладко, но их объединяет общая цель – борьба за главный приз. Пока ни Леша, ни Майя не знают, что будут делать вне проекта и как смогут жить без постоянного прицела телекамер. Однако, пока будет длиться свадебный конкурс, они уже определяться. Это и вселяет в Купина уверенность и мотивирует его на борьбу.Парень подчеркивает, что победа для него – это средство. Выигрыш поможет ему «уйти красиво» и начать новую жизнь с любимой женщиной. Размышления на эту тему Алексей летним снимком с Острова любви. На нем он изображен вместе с Майей. На лицах у обоих читается решительный настрой на победу. За несколько минут пост Купина набрал более сотни лайков.