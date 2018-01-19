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| | В Сеть попали откровенные снимки дочери Аллы Пугачевой

В Сеть попали откровенные снимки дочери Аллы Пугачевой

Вчера, 15:43
Фанаты весьма популярной звезды отечественной эстрады Аллы Пугачевой были не на шутку взволнованы увидев довольно сексуальный снимок Кристины Орбакайте, который был обнародован в Сети.

В Сеть попали откровенные снимки дочери Аллы Пугачевой

 

В сети микроблогов Instagram в фанатском аккаунте, посвящённом Алле Пугачевой, появился снимок весьма эротического характера, на котором в сексуальных чулках в сеточку на кровати запечатлена Кристина Орбакайте. Многие фанаты Пугачёвой и Орбакайте удивились, как такое приватное фото могло быть опубликовано в интернете, однако, фотографию оценило большинство поклонников. Некоторые поклонники удивились антуражу фото, на котором помимо эротичного нижнего белья на Кристине были надеты наушники, присоединенные к ноутбуку.

В комментариях к снимку пользователи предположили, что певицу могли заснять исподтишка, пока она наслаждалась музыкой, или же репетировала своё очередное выступление. Добавим, что многие поклонники отозвались о снимке в довольно отрицательной манере, заметив, что Кристина сама скоро будет заботиться о внуках, а такое поведение не является лучшим примером для детей.
Александр Вест
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