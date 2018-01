Пользователи Сети обнаружили незаконченный рэп-альбом Тома Харди

На форуме Reddit появился старый альбом Тома Харди. Актер исполнял рэп-композиции в конце 90 годов вместе с Eddie Too Tall под псевдонимом Tommy No 1. Микстейп обнаружили пользователи Сети.

Виктория Озерова

Альбом под названием Falling on Your Arse in 1999 недавно появился в Сети, хоть и был записан почти 20 лет назад. Его автором и исполнителем оказался Том Харди, тогда еще будущая звезда Голливуда. В конце релиза указывается, что соавтором артиста выступил Эд Трейсиl. Уточняется, что релиз так и остался незаконченным. В интервью Эд Трейси рассказал, что все композиции были записаны в спальне на домашний проигрыватель при помощи ручного микрофона, идея принадлежала Харди. Тогда приятели рассчитывали стать знаменитыми и поехать на гастроли в Вегас.Эд Трейси надеется, что Тому Харди понравится то, как пользователи восприняли его творчество, и когда альбом станет популярным, снова можно будет выманить голливудского актера на сцену.