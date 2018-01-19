Певица Слава на отдыхе на Мальдивах попала в опасную ситуацию

Знаменитая Российская певица Слава, которая отдыхала на Мальдивах со своей семьей, попала в опасную для жизни ситуацию, чем напугала в всерьез своих поклонников.

Пелагея Лебединская

Во время отдыха на Мальдивах, Слава с мужем и ребенком решили выйти в открытые воды океана на рыбалку. Во время возвращения на яхте сгорел двигатель и семья певицы надышались дымом. К счастью не произошло возгорания и взрыва топливного бака. Очень быстро служба спасения подоспела и все хорошо закончилось. Знаменитость выложила вкратце историю в интернет на свою страничку в социальной сети, чем и взбудоражила своих поклонников.Напомним, что недавно певица перенесла операцию по восстановлению слуха, а теперь эта ситуация. Поклонники в шокированном состоянии следят за последними событиями жизни своего любимого кумира.