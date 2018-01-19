Ляйсан Утяшева пришла в восторг от жизни без интернета

Ляйсан Утяшева оказалась на неделю отрезана от «большого мира». Своими впечатлениями от жизни без интернета спортсменка поделилась с поклонниками в личном микроблоге в Instagram.

Виктория Озерова

Ляйсан Утяшева рассказала, как прожила целую неделю без интернета. Известная гимнастка так же, как и многие звезды, отправилась в январе отдыхать в теплые края. Каникулы оказались незабываемым приключением. Ляйсан призналась, что не во всех уголках, где она отдыхала, ловила связь, поэтому продолжительное время ей пришлось обходиться без Сети. Спортсменка нашла ситуацию не плачевной, а очень даже поучительной и пришла в восторг от жизни без связи с большим миром. Ляйсан Утяшева написала, что переживала всего первых три дня, а потом просто наслаждалась отдыхом от всего.К посту спортсменка прикрепила фото на пляже в купальнике, от чего подписчики пришли в восторг, отметив красоту Ляйсан и окружающей ее природы. Пост уже оценили 16 тысяч человек.