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| | Девушки настойчиво предлагают секс насильнику Шурыгиной

Девушки настойчиво предлагают секс насильнику Шурыгиной

Сегодня, 14:29
После досрочного освобождения Сергея Семёнова и его появления на телепередаче под названием «На самом деле» к насильнику Дианы Шурыгиной пришла настоящая известность с многочисленными фанатками, которые постоянно предлагают ему сексуальные утехи.

Девушки настойчиво предлагают секс насильнику Шурыгиной

 

До того, как Сергей впутался в историю с Дианой Шурыгиной, которая с грохотом прокатилась по нескольким федеральным телевизионным каналом, заполонив социальные сети всевозможными упоминаниями об изнасиловании, Семёнов и не догадывался, что может стать настолько знаменитым. Однако, после досрочного освобождения он получил поддержку многих людей, которые заявляли, что верят в его невиновность, зная о развратных манерах Дианы Шурыгиной, которой, по их словам, досталось по заслугам.

Отметим, что вместе с известностью к Сергею пришли и фанатки, которые решили приобщиться к знаменитости Семёнова, предлагая ему сексуальные утехи. Заметим, что по слухам, в период пребывания Сергея в колонии, ему сотнями приходили письма от его преданных поклонниц.
Александр Вест
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