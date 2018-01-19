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| | Айза Анохина в откровенном купальнике пожаловалась на жизнь бикини-модели

Айза Анохина в откровенном купальнике пожаловалась на жизнь бикини-модели

Сегодня, 14:17
Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина на данный момент вступила с ним в открытую конфронтацию. Регулярно «подкалывает» его в социальных сетях, а также выпускает на него дисс-треки. Это, однако, не мешает ей постоянно выкладывать свои откровенные в сеть с нескромными комментариями о том, что она красивая и все в этом духе. Рассмешили пользователей и ее жалобы на тяготы жизни бикини-модели.
 

Айза Анохина в откровенном купальнике пожаловалась на жизнь бикини-модели

 

Буквально накануне Айза опубликовала пикантный снимок, где разлеглась в откровенном дизайнерском купальнике на волнах. В комментариях сразу же начали обсуждать все выдающиеся части фигуры Анохиной и пришли к выводу, что на свои годы бывшая жена рэпера выглядит просто неотразимо. Нашлись, однако и те, кто язвительно решил добавить, что прекрасный внешний вид Айзы это «замечательная работа доктора», намекая на увлечение Анохиной пластической хирургией.
 
Помимо этого, сама Айза заявила, что бикини-моделью быть очень трудно и она даже не представляет, с чем приходится сталкиваться девушкам, которые зарабатывают этим себе на жизнь, ведь себя нужно держать в форме по системе 24 на 7.


Николай Офицеров
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