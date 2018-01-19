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| | Татьяна Навка научилась летать

Татьяна Навка научилась летать

Сегодня, 14:15
Татьяна Навка учится летать. К такому она призвала и своих подписчиков.

Татьяна Навка научилась летать

 

Супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова обнародовала пост в социальной сети Instagram, где заявила, что люди должны учится летать, даже если их крылья сломаны. Навка уверяет своих подписчиков, что для этого необходимо только проявить желание: оторваться от поверхности земли и воспарить навстречу самому себе. К данному бодрому и энергичному посту российская знаменитость добавила хештег #мыслиматериальны.

Поклонники похвалили стремление летать Татьяны, написав ей позитивные слова по поводу нового поста. Они выражают свою солидарность с ней, а также поздравляю с наступившим Крещением Господня. Всего за несколько минут после публикации "летающее" сообщение Татьяны Навки набрало более семи сотен лайков и ряд комплиментов от благодарных фолловеров.
Никита Готский
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