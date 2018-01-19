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| | Актер Джигарханян до сих пор живет в одном доме со своей супругой

Актер Джигарханян до сих пор живет в одном доме со своей супругой

Сегодня, 14:12
Артур Согомонян, который является близким другом Джигарханьяна, в своем интервью рассказал, что актер до сих пор живет в одном доме со свой бывшей супругой.

Актер Джигарханян до сих пор живет в одном доме со своей супругой

 

Армен во время амбулаторного лечения в больнице, которое проходило в октябре 2017 года, попросил своего адвоката подготовить документы на расторжение брака с Цымбалюк - Романовской, и подыскать ему квартиру в другом районе Москвы. После выписки с больницы, врачи порекомендовали Армену Джигарханьяну, не менять место жительства в таком преклонном возрасте. Актер также продолжает жить со своей женой в одном доме, но только в разных квартирах.

Напомним, что Цымбалюк - Романовская уволилась с театра Джигарханьяна и уехала из России. Их расторжение брака состоялось в ноябре 2017 года.
Пелагея Лебединская
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