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| | Нумеролог Майя Брю пророчит «Дом-2» яркое будущее

Нумеролог Майя Брю пророчит «Дом-2» яркое будущее

Сегодня, 14:00
Весьма популярный нумеролог по имени Майя Брю рассказала о том, что телевизионное шоу «Дом-2», которое вышло на телеэкраны ещё в 2004 году, ждёт весьма яркое и успешное будущее.

Нумеролог Майя Брю пророчит «Дом-2» яркое будущее

 

С тех пор, как на телеканале ТНТ стартовал показ телепроекта «Дом-2», телестройке не раз обещали скорый провал и закрытие, однако, шоу и по сей день радует своих многочисленных поклонников новыми выпусками. Относительно будущего проекта высказалась Майя Брю, которая указала на то, что в ближайшем будущем на проекте весьма укрепится тенденция по рождению детей и по созданию крепких пар, которые будут переходить в супружество.

Майя добавила, что на телестройке также будут присутствовать случаи обмана и коварства, однако, год Собаки будет способствовать скорейшему раскрытию тайн и коварных замыслов, которые будут выводиться на чистую воду. Брю отметила, что пары, не имеющие будущего, будут распадаться в самые краткие сроки.
Александр Вест
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