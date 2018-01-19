Нумеролог Майя Брю пророчит «Дом-2» яркое будущее

Весьма популярный нумеролог по имени Майя Брю рассказала о том, что телевизионное шоу «Дом-2», которое вышло на телеэкраны ещё в 2004 году, ждёт весьма яркое и успешное будущее.

Александр Вест

С тех пор, как на телеканале ТНТ стартовал показ телепроекта «Дом-2», телестройке не раз обещали скорый провал и закрытие, однако, шоу и по сей день радует своих многочисленных поклонников новыми выпусками. Относительно будущего проекта высказалась Майя Брю, которая указала на то, что в ближайшем будущем на проекте весьма укрепится тенденция по рождению детей и по созданию крепких пар, которые будут переходить в супружество.Майя добавила, что на телестройке также будут присутствовать случаи обмана и коварства, однако, год Собаки будет способствовать скорейшему раскрытию тайн и коварных замыслов, которые будут выводиться на чистую воду. Брю отметила, что пары, не имеющие будущего, будут распадаться в самые краткие сроки.