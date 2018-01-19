Актриса картины «Крестная мать кокаина» рассказала об интимной сцене с Кэтрин Зетой-Джонс

Премьера фильма «Крестная мать кокаина» с Кэтрин Зетой-Джонс назначена на 20 января. Дженни Пеллисер во время пресс-конференции поделилась впечатлениями от съемок и рассказала о сексе с голливудской актрисой.

Виктория Озерова

Кэтрин Зета-Джонс пребывает в промо-туре фильма «Крестная мать кокаина», где она сыграла роль Грисельды Бланко, женщины, приехавшей в США из Колумбии, которая, возглавив империю наркобизнеса, жестоко расправлялась с врагами. Картина имеет много грязных и постельных сцен. О впечатлениях от одной из них рассказала Дженни Пеллисер. Она призналась, что ей очень понравился экранный секс с Кэтрин. Актриса рассказала, что чувствовала себя маленькой девочкой, которая первый раз занималась любовью, во время съемок голливудская дива ее очень поддерживала. Также актриса картины отметила, что Кэтрин Зета-Джонс очень хорошо целуется.Напомним, что на больших экранах фильм появится уже 20 числа текущего месяца.