Знакомая поведала, почему Сергей Зверев не одобряет вторую жену своего сына

Сергей Зверев-младший второй раз сочетался браком с менеджером отеля Юлией, в котором они вместе работают. Подруга отца новобрачного Зверева-старшего Лера Тувина в рамках телепередачи раскрыла некоторые семейные секреты и сообщила об отношении звезды к невестке.

Пойда Анна

По словам Тувиной, Зверев не одобряет выбор сына, считая, что гостиничный менеджер не подходящая партия для перспективного молодого человека. Кроме того, избранница Сергея гораздо старше его и, по неподтвержденным слухам, уже имеет двоих детей, одного из которых она сдала в интернат, что также не делает ей чести.Звезда даже не счел нужным прийти на свадьбу, поскольку это мероприятие не для людей его круга. Он также считает, что второй брак сына будет недолговечным также как и первый, который завершился спустя 3 месяца.