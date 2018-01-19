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| | Мать Шурыгиной опровергла слухи о причастности Дианы к проституции

Мать Шурыгиной опровергла слухи о причастности Дианы к проституции

Сегодня, 13:22
В свете последних новостей об освобождении насильника Дианы Шурыгиной из-под стражи в ряде СМИ вновь разгорелся интерес к девушке. В частности, стали распространяться слухи о том, что Диана с 14 лет занималась проституцией.

Мать Шурыгиной опровергла слухи о причастности Дианы к проституции

 

После появления на телешоу под названием «На самом деле» Сергея Семёнова, обвинённого в изнасиловании Дианы, интерес к скандалу вокруг Шурыгиной вновь возрос до невиданных высот. В Сети стали активно обсуждаться сведения о том, что Диана участвовала в проституции ещё с подросткового возраста. Данные слухи поспешила опровергнуть мать Шурыгиной, которая заявила, что её дочь никогда не была причастна к такого рода деятельности.

Отметим, что слова матери подтвердила и сама Диана, заявив, что никогда в своей жизни она не продавала своё тело за деньги. Напомним, что на передаче выступил также и Александр Рухлин. Чья интимная связь с Шурыгиной доказана не была. Долгое время он не признавал свою вину, но в итоге всё же попросил извинение у Дианы.
Александр Вест
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