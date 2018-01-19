Джерард Батлер сравнил Дженифер Энистон и Анджелину Джоли в поцелуях

Во время киносъемок актер Джерард Батлер должен был целоваться с актрисами, и сделал вывод что с Дженнифер Энистон лучше поцелуй чем с Анджелина Джоли.

Пелагея Лебединская

Знаменитый актер Голивуда Джерард Батлер, был приглашен в качестве участника на телешоу Watch What Happens Live и вынужден был отвечать на откровенные вопросы телеведущего Энди Коэна. Такие как, например, в каком фильме актер снимался исключительно ради гонорара или же, какая актриса лучше всех целуется. Актер рассказал, что во время съемок кинокартины ему больше понравилось целоваться с Дженифер Энистон чем с Анджелиной Джоли, а про фильм, в котором снимался ради гонорара, промолчал. Знаменитый актер в настоящее время еще остается холостяком и его место в сердце еще не занято.Напомним, что Батлер снимался с Джоли в фильме "Лара Кофт", а с Дженифер Энистон в картине "Охотники за головами".