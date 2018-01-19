Даша Белидзе поразила фанатов болезненной худобой

Известная модель и блогерша Даша Белидзе в очередной раз порадовала своих фанатов фотоотчётом со своего отдыха в Таиланде. Однако, в этот раз в глаза её поклонникам бросилась её болезненная худоба.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Даши Белидзе появилась очередная фотография, которую модель сделала на своём отдыхе в Пхукете. В последнее время Даша нередко балует своих поклонников фотоотчётами с её отдыха в Таиланде. На опубликованном снимке девушка запечатлена сидящей в весьма эротичной позиции на песке в окружении жёлтых пляжных зонтов. В комментариях подписчики Белидзе, которых в её аккаунте собралось уже более 400 тысяч, заметили, что в её теле присутствуют признаки явной асимметрии.Некоторые пользователи весьма негативно высказались насчёт её ног, худоба которых вызывает определённый дискомфорт при взгляде со стороны. В комментариях фанаты из-за размера её бюста сравнили модель с бодибилдерами, которые забывают про прокачку ног.