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| | Даша Белидзе поразила фанатов болезненной худобой

Даша Белидзе поразила фанатов болезненной худобой

Сегодня, 13:11
Известная модель и блогерша Даша Белидзе в очередной раз порадовала своих фанатов фотоотчётом со своего отдыха в Таиланде. Однако, в этот раз в глаза её поклонникам бросилась её болезненная худоба.

Даша Белидзе поразила фанатов болезненной худобой

 

В официальном Instagram-аккаунте Даши Белидзе появилась очередная фотография, которую модель сделала на своём отдыхе в Пхукете. В последнее время Даша нередко балует своих поклонников фотоотчётами с её отдыха в Таиланде. На опубликованном снимке девушка запечатлена сидящей в весьма эротичной позиции на песке в окружении жёлтых пляжных зонтов. В комментариях подписчики Белидзе, которых в её аккаунте собралось уже более 400 тысяч, заметили, что в её теле присутствуют признаки явной асимметрии.

Некоторые пользователи весьма негативно высказались насчёт её ног, худоба которых вызывает определённый дискомфорт при взгляде со стороны. В комментариях фанаты из-за размера её бюста сравнили модель с бодибилдерами, которые забывают про прокачку ног.
Александр Вест
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